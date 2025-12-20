عضو هيئة الرئاسة لحركة امل يدين الصمت من جهات داخل لبنان إزاء العدوان الصهيوني المتكرر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان إن: انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الخميس يؤكد أن لغة الحوار هي التي ستنتصر على تجار الطائفية الذين يروجون للحرب ويتوعدون لبنان أرضاً وشعباً بالة الدمار الصهيونية والشيطان الاخرس من يتجاوز السيادة وينتصر للسردية الاسرائيلية .

كلام عضو هيئة الرئاسة لحركة امل خليل حمدان جاء في بلدة القصيبة بمناسبة اسبوع المرحوم الحج نمر محمد ياسين ابو وسام احد رواد العمل الاجتماعي والمواكبين لمسيرة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وعائلته في مسيرة حركة امل بحضور حشد من علماء الدين، ورئيس المكتب السياسي لحركة أمل الحاج جميل حايك، ورؤساء بلديات ومخاتير، ورؤساء أندية ثقافية ورياضية، وممثل عن النائب محمد رعد، وممثل عن مكتب السيد فضل الله .

وقال حمدان: لقد بات الاعتداء على الجنوب وكل لبنان مسكوت عنه حتى من لجنة الإشراف على تطبيق القرار ١٧٠١ وعلى المستوى المحلي والعربي والغربي ومن يحاول تعطيل جلسات المجلس النيابي يتجاهلون احتلال الارض في اكثر من سبع نقاط من قبل هذا العدو والاعتداء على البشر والحجر والشهداء والجرحى الذين تجاوز عددهم الألف واربعمائة شهيد وجريح ويبتلعون ألسنتهم ويغمضون أعينهم عن احد عشر الف خرق بري وبحري وجوي منذ عام حتى الان، وبالرغم من هذه الممارسات من قبل العدو فإننا لم نسمع لا من قِبَل رئيس القوات وأبواقها الإعلامية اي ادانة بل يقصفون عقول الناس، لتكبيل الوعي لينطقوا زورا أن المشكلة تكمن في سلاح المقاومة فقط، حتى وزير خارجية القوات اللبنانية لا يترك فيها مناسبه الا ويتعرض فيها للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية دون ان يتلفظ بكلمة تدين العدو.

وأضاف حمدان : ومن الطبيعي سؤال الحكومة هل هو موقف شخصي أم أن موقف وزير خارجية لبنان يمثل الحكومة في هذه الظروف الحرجة.

وقال حمدان أن نهج الإمام المغيب السيد موسى الصدر القائم على التفاهم والحوار الداخلي والعداء لاسرائيل هو خشبة الخلاص. بالرغم من المصاعب التي نعيشها وان طبيعة لبنان تتطلب طاولة حوار دائمة متى فرط عقدها يتضرر الجميع من هذا المنطلق فشل كل من حاول التعطيل بالرغم من اعلامهم الهابط والمتوتر وليعلموا سيبقى الرئيس نبيه بري بوصلة النهوض بلبنان، رغم نعيق غربان العصر الذين فشلوا من للتعطيل وخسروا الرهان وليعلموا ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل لهم صدمة قد تبدد رهاناتهم الخاسرة .

وفي ختام حديثه تقدم حمدان باسم الرئيس نبيه بري وحركة امل وكشافة الرسالة الاسلامية لذوي الفقيد ال ياسين وال مهدي وعموم أهالي القصيبة

عريف الاحتفال الاستاذ محمد حبيب ياسين تحدث عن الفقيد وسيرته الطيبة وبدأ الاحتفال بالقران الكريم للمقرئ الاخ حسن ابراهيم ومجلس عزاء حسيني لسماحة العلامة السيد نصرات قشاقش.

