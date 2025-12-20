ندوة "سفراء الهداية" في باكستان تسلط الضوء على الوحدة والتعاون بين علماء المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّم مركز الدعوة الإسلامية في بلوشستان، باكستان، ندوةً بعنوان "سفراء الهداية" في جاكوب آباد، حضرها عددٌ كبيرٌ من العلماء والوعاظ والشخصيات الدينية من مختلف أنحاء بلوشستان. وألقى في الندوة كلٌّ من العلامة مقصود علي دومكي، والعلامة سهيل أكبر شيرازي، والعلامة سيد ظفر عباس شمسي، والعلامة ذو الفقار علي سعيدي.

وفي هذه المناسبة، سلّط العلامة ذو الفقار علي سعيدي، رئيس مجلس علماء مكتب أهل البيت في بلوشستان، الضوء على أهمية الوحدة بين المسلمين والعلماء، مؤكدًا أن الحل الوحيد للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم يكمن في الوحدة والتسامح والوئام الفكري.

وأكد العلامة سعيدي أن العلماء هم منارةٌ للتطور الفكري والأخلاقي للمجتمع. إذا أظهر العلماء وحدةً وتعاونًا فيما بينهم، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى مزيد من التماسك داخل الأمة الإسلامية. وأكد على ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار العلمي والإصلاح، بدلًا من استغلالها كمصدر للكراهية والفرقة. وفي الختام، أشاد المتحدثون بجهود مركز الدعوة الإسلامية في بلوشستان، وأعربوا عن أملهم في أن تُسهم هذه الندوات إسهامًا كبيرًا في تعزيز الوعي والوحدة داخل الأمة الإسلامية.