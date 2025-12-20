رجل دين شيعي باكستاني يدعو إلى وحدة الأديان لمواجهة التطرف وحماية كرامة الإنسان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد عالم دين باكستاني بارز أن التقارب بين الأديان والحوار البنّاء لم يعدا خيارًا، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، إذ يلعبان دورًا حاسمًا في مواجهة العنف والتطرف وتآكل الكرامة الإنسانية.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد من ممثلي الأديان والأقليات، قال حجة الإسلام أشفق وحيدي، العضو البارز في مجلس علماء الشيعة في باكستان، إن تعزيز التعاون بين أتباع مختلف الأديان أمرٌ حيوي لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات المعاصرة.

وأضاف وحيدي: "تسعى جميع الأديان السماوية إلى الارتقاء بالإنسانية وغرس أسمى القيم الأخلاقية. ومن خلال التضافر والتعاون، يستطيع أتباع مختلف الأديان تقديم نموذج عملي لـ"أمة موحدة" تقوم على الأخلاق والرحمة والاحترام المتبادل". وأدان وحيدي بشدة جميع أشكال العنف والتطرف، مستنكرًا الهجمات الإرهابية الأخيرة، بما فيها الحادثة الدامية في سيدني بأستراليا.

وشدد على أن هذه الأعمال تتنافى جوهريًا مع التعاليم الدينية وتقوض القيم الإنسانية المشتركة.