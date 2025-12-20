وفد من العتبة العباسية يزور متحف مدينة قم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قام وفد من متحف كفيل للكنوز والمخطوطات، التابع للمرقد العباس (عليه السلام)، بجولة تفقدية في متحف مدينة قم للاطلاع على تجربة المتحف في حفظ وعرض القطع الأثرية للتراث الإسلامي.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولات وفد إدارة متحف كفيل في إيران، بهدف الاطلاع على التجارب المتحفية المتميزة في حفظ وعرض التراث الإسلامي، وتعزيز الخبرات المتحفية.

وقال الدكتور شوقي الموسوي، مساعد رئيس الإدارة: "تضمنت جولتنا في مدينة قم المقدسة زيارة متحف التراث المجاور لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)، حيث استكشفنا المجموعة الثرية من القطع الأثرية التي تُجسد ذاكرة حية للتراث الإسلامي عبر مختلف العصور." وأضاف أن "المتحف يُمثّل نموذجًا راسخًا في صون التراث، لما يضمه من مجموعة قيّمة من المخطوطات القرآنية والتاريخية، فضلًا عن التحف المعدنية والأبواب الكبيرة المصنوعة بفن الزخرفة العربية، والعملات الإسلامية، والمنسوجات اليدوية، والأسلحة البيضاء". وأشار شوقي إلى أن "الزيارة تأتي في إطار جهود متحف كفيل لتعزيز خبرات كوادره في المجالات العلمية المتعلقة بالمتاحف، والمساهمة في صون التراث والحفاظ عليه استنادًا إلى أسس علمية متينة".