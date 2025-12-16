الكيان الصهيوني يواصل اعتداءات على عدد من القرآ الجنوبية في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في سلسلة جديدة من الاعتداءات والخروقات المتواصلة للعدو الصهيوني، استهدفت محلّقة "إسرائيلية" أحد المنازل جنوب بلدة عيترون بالقنابل للمرة الرابعة، بينما ألقت محلّقة "إسرائيلية" قنبلة على طريق اللبونة جنوب الناقورة، وأخرى ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة. كما ألقت محلّقة "إسرائيلية" معادية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.

كذلك، خرقت محلّقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" على مقربة من الأشجار في "حي المبرات" غرب مدينة الخيام.

وبحسب الوكالة الوطنية، تبيّن أن المحلّقة "كواد كابتر"، التي حلّقت اليوم على علو منخفض فوق حي المبرات غرب مدينة الخيام، كانت تحاول سحب طائرة استطلاع صغيرة سقطت في الموقع نفسه أمس، إلّا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأثناء قيام فريق من البلدية بالتعاون مع قوات اليونيفيل برفع بعض الركام والتنظيف في "حي المسارب" في بلدة عديسة، ألقت محلّقة "إسرائيلية" معادية قنبلة صوتية أجبرتهم على التوقف.

كما أطلق زورق "إسرائيلي" النار مقابل خط الطفافات البحري.

....................

انتهى / 323