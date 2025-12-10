مستوطنة من "كريات شمونة" تهاجم نتنياهو: أعدتمونا إلى خمسينيات القرن الماضي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ هاجمت مستوطنة إسرائيلية، من مستوطني "كريات شمونة"، بشدّة، رئيس البلدية أفيحاي شتِرن ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب المخالفة التي تلقّاها متجر الورشة الذي يديره اثنان من أبنائها، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو نشرته على "فيسبوك"، وصفت المستوطنة، الوضع المستحيل الذي يعيشه سكّان المدينة بعد نحو عام من وقف الحرب التي شنتها "إسرائيل" على لبنان، والرد الذي تلقاه كيان الاحتلال من حزب الله.

وقالت مخاطبة رئيس البلدية: "اليوم عند الظهيرة، بينما صندوقي يقف على الصفر، يأتي مفتّش تابع لك ويبدأ بإصدار مخالفات. تعال واشرح لي لماذا ولمن تُصدِر هذه المخالفات. حتى القليل من الناس الذين يمرّون هنا خلال النهار تريد إخراجهم. لمن تعطي مخالفات؟ لأناس انكسر قلبهم وأجسادهم. على ماذا تريدني أن أدفع لك رسوم اللافتات؟ من أصلًا ينظر إلى هذه اللافتات؟".

وأضافت: "تسعة أشهر ونحن هنا. تعال وفسّر ماذا تفعل من أجلنا. الأعمال تنهار، ولا ينظر أحد إلينا. أنا داخل متجر ولديَّ الموهوبَين، ورشة كانت مزدهرة وأُغلقت. كل شيء هنا حزين".

وانتقدت بشدّة الطريقة التي أُعيد بها السكّان إلى المدينة بعد وقف إطلاق النار: "جئتم، وأعدتمونا إلى بيوتنا من دون خطة منظّمة، لكن أن تُسقطوا علينا طوال اليوم ضرائب الأملاك واللافتات، فهذا نعم. لا أحد ينظر إلينا. هنا غرفة طوارئ لنجمة داوود الحمراء، مع سيارتي إسعاف فقط".

وأضافت: "أعدتمونا إلى خمسينيات القرن الماضي. أتذكّر والدي حين كان يصرخ آنذاك: خبز وعمل. هذا ما عليّ أن أفعله اليوم. رئيس الحكومة ووزير المالية، كان ينبغي أن تخجلا من نفسيكما".

وهاجمت الكنيست قائلة: "120 عضو كنيست، هل نحن غير لائقين بالظهور أمامكم؟ عندما يحدث شيء على الحدود مع لبنان ستأتون لتتصوّروا معنا. ماذا نحن؟ داخل قفص؟ تعالوا إلى هنا يا كسالى، ففي نهاية السنة، لن يبقى هنا شيء. ستبقى مدينة مكتوب عليها حدود".

وتوجهت إلى نتنياهو بالقول: "لا يهمّني عفوُك، يهمّني مصدر رزق أبنائي وأحفادي. أنتم لا تتعاملون معنا بإنصاف، بل بإهمال فاضح. اسمعوني جيداً: "خبز وعمل، الآن". أما أنت، رئيس البلدية، فلن أدفع ضريبة الأملاك بعد اليوم. ومن سيحجز حساب المتجر سيجدني مضربة أمام بيته، حتى لو اضطررت إلى ذلك عشر سنوات متتالية".