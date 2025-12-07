عالم سني: وحدة الأمة الإسلامية ضمانة الشرف والحصانة في وجه أعداء الإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الشيخ مختار فرجي، إمام المسجد الكبير في سنندج، أن الحرس الثوري الإيراني يمثل قوة الأمة الإسلامية وصمودها، ويدافع عن المظلومين في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن القرار الأخير للحكومة الأسترالية أثار استنكارًا واحتجاجًا واسعين في أوساط المسلمين. أعرب فرجي، عالم سني وإمام سنندج، عن أسفه لهذا القرار، قائلاً: "الحمد لله، يقف المسلمون اليوم بعز وقوة تحت راية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حامل لواء الأمة الإسلامية. يرتكز هذا النظام على ركيزتين: الأولى، المرشد الأعلى، الذي يحمي النظام بحكمة وشجاعة من الانحراف أو التطرف؛ والثانية، الحرس الثوري الإيراني القوي، الذي يرمز إلى صمود الأمة واستقرارها".

وأضاف: "الحرس الثوري الإيراني شوكة في عيون أعداء الإسلام والإيمان والقرآن. إنهم يعلمون أنه بهذه القوة الصادقة والمتمركزة حول الله، لن تنجح أهدافهم الخبيثة أبدًا. ولذلك، وبقرار غير عقلاني، أدرجوا هذه المؤسسة المقدسة على قائمة المنظمات الإرهابية".