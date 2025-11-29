الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس لليوم الرابع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شهدت طوباس ليلة صعبة حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من منازل المواطنين وخاصة عائلات الشهداء والأسرى المحررين وأحرقت صور لشهداء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا كبيراً من الشبان قبل أن تفرج عن بعضهم، ومن بين المعتقلين المحرر القيادي فازع صوافطة بعد اقتحام منزله في طوباس.

وارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على محافظة طوباس إلى 130 مصابا.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، حوّلت منازل في بلدة طمون بمحافظة طوباس إلى مراكز احتجاز وتعذيب ميداني خلال عمليتها العسكرية.

وقامت الجرافات الصهيونية بقطع الطرقات وخطوط المياه وتدمير البنية التحتية.

ويستمر العدوان على مناطق الضفة الغربية مع توسّع العمليات الصهيونية التي يتخللها تدمير كبير للمباني السكنية والبنى التحتية، وتهجير للأهالي من منازلهم، ضمن ممحاولات سلطات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفّة، بهدف زيادة الاستيطان، وتسهيل مشروع الضمّ ، ضمن ما يُعرف بـ”اسرائيل الكبرى”.

........

انتهى/ 278

