تشييع جثامين شهداء مجهولي الهوية في إيران

بدأت مراسم تشييع الشهداء صباح اليوم الاثنين تزامنًا مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وفي هذا السياق جرت مراسم الوداع لرفات 100 شهيد من امام جامعة طهران، حيث جرى تشييعهم نحو روضة معراج الشهداء.

وشارك في المراسم حشد غفير من مختلف شرائح المواطنين ومن ضمنهم الطلبة وعائلات الشهداء ومسؤولين عسكريين وثقافيين ومجموعة من أساتذة الجامعات.وحضر المراسم قائد قوى الامن الداخلي العميد أحمد رضا رادان والعميد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "الشهداء أحياء"، و"السلام على المجهولين"، و"درب كربلاء مستمر" وتليت مراثي حسينية بالمناسبة وتم تجديد العهد مع الاهداف السامية للشهداء ومنهم شهداء مرحلة الدفاع المقدس في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة من 1980 الى 1988 .

وجرت مراسم مماثلة في مختلف انحاء البلاد لرفات سائر الشهداء المجهولين.

