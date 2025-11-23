حملة "عليٌّ أبونا" تواصل خدماتها لصيانة وتجهيز المقاعد الدراسية في أرياف النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال المتحدّث باسم مركز قنبر، الخادم صفاء الكلابي في تصريح له، إن الحملة شملت زيارة عدة مناطق، من بينها ناحية الرضوية والحيّرة، بالتعاون مع موكب خدمة العتبات المقدسة ومؤسسة أنصار الحوراء.

وأوضح الكلابي أنَّه : "تمَّ الدخول إلى أكثر من (30) مدرسة حتى الآن، وتجهيز وصيانة ما يزيد عن (1800) مقعد دراسي، بواقع صيانة نحو 250 مقعدًا في كل مدرسة"، مبينًا أنَّ فرقًا تطوّعية منتشرة في جميع الأقضية والنواحي تعمل على استقبال مناشدات المدارس وأولياء الأمور لمعالجة احتياجاتهم بشكل مستمرّ.

وتأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية المجتمعية للعتبة العلويّة ، وتعزيز بيئات التعليم في المناطق الأكثر حاجة، بما يُسهم في توفير مقاعد دراسية ملائمة تُعين الطلبة على مواصلة تعليمهم في ظروف أفضل.

