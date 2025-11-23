  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

حملة "عليٌّ أبونا" تواصل خدماتها لصيانة وتجهيز المقاعد الدراسية في أرياف النجف الأشرف

23 نوفمبر 2025 - 14:14
رمز الخبر: 1753386
حملة "عليٌّ أبونا" تواصل خدماتها لصيانة وتجهيز المقاعد الدراسية في أرياف النجف الأشرف

 يواصل مركز قنبر للمتشرفين بالخدمة في العتبة العلويّة المقدّسة تنفيذ حملة "عليٌّ أبونا" التي تُعنى بصيانة وتجهيز المقاعد الدراسية في محافظة النجف الأشرف، مع تركيز خاص هذا العام على دعم المدارس الواقعة في القرى والأرياف.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال المتحدّث باسم مركز قنبر، الخادم صفاء الكلابي في تصريح له، إن الحملة شملت زيارة عدة مناطق، من بينها ناحية الرضوية والحيّرة، بالتعاون مع موكب خدمة العتبات المقدسة ومؤسسة أنصار الحوراء.

وأوضح الكلابي أنَّه : "تمَّ الدخول إلى أكثر من (30) مدرسة حتى الآن، وتجهيز وصيانة ما يزيد عن (1800) مقعد دراسي، بواقع صيانة نحو 250 مقعدًا في كل مدرسة"، مبينًا أنَّ فرقًا تطوّعية منتشرة في جميع الأقضية والنواحي تعمل على استقبال مناشدات المدارس وأولياء الأمور لمعالجة احتياجاتهم بشكل مستمرّ.

وتأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية المجتمعية للعتبة العلويّة ، وتعزيز بيئات التعليم في المناطق الأكثر حاجة، بما يُسهم في توفير مقاعد دراسية ملائمة تُعين الطلبة على مواصلة تعليمهم في ظروف أفضل.
........
انتهى/ 278

تعليقك

You are replying to: .
captcha