آباء مجندات إسرائيليات يكشفون عن أمر مريب على الحدود مع مصر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة عمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية بين إسرائيل ومصر — والتي باتت تُوصف وفق وسائل الإعلام العبرية بـ"الطريق السريع للتهريب".

وأوضح آباء المجندات الإسرائيليات، وفق تقرير نشره موقع "كيكار هاشبت" الإخباري الإسرائيلي، أن هذه التعليمات صدرت "نظرًا لتكرار الحوادث بشكل مفرط"، ما يجعل تسجيل كل حالة أمرًا غير عملي أو فعّال في نظر القيادة الميدانية. ونقل التقرير عن الجنود المراقبات أنهن أبلغن عائلاتهن بأن التعليمات الجديدة تنص على "أنه ليس من الضروري الإبلاغ عن كل رحلة طيارة مسيرة تعبر الحدود"، مشيرات إلى أن المهربين باتوا يستخدمون هذا النوع من الطائرات بكثافة، بل وحتى من الجانب الإسرائيلي نفسه.

ويأتي هذا الكشف وسط مخاوف أمنية متزايدة داخل إسرائيل من تسلل المخدرات والأسلحة عبر هذا المعبر الحساس، في ظل فشل ملحوظ من جانب الجيش الإسرائيلي في احتواء موجة التهريب غير المسبوقة، والتي تحولت — بحسب المصادر — إلى ما يشبه "كارثة وطنية".

الجيش ينفي وجود أي تعليمات رسمية

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي تعليمات رسمية من هذا النوع، وقال في رده: "بعد التحقق، لا توجد مثل هذه التعليمات". وأضاف مصدر أمني رفيع المستوى: "الحدود تمتد لمسافة نحو 200 كيلومتر، ولا توجد قدرة مطلقة على منع كل محاولة تهريب. نحن نحاول إحباط ما نعرفه، لكننا لا نعلم بكل المحاولات".

تحركات أمنية عاجلة لوقف "الطريق السريع للتهريب"

وبحسب الموقع، شن جهاز الأمن العام (الشاباك)، بدعم من أجهزة أمنية محلية، حملة مكثفة مؤخرًا في قرية بير الهدج تستهدف شبكات متطورة تدير عمليات التهريب عبر الطائرات المسيرة. وتشير التقديرات داخل الجيش إلى أن التعاون بين الأجهزة المختلفة — بما في ذلك الجيش، حرس الحدود، الشرطة، الشاباك، ووزارات حكومية — قد يُحدث "منعطفًا" في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

ولتعزيز هذا التنسيق، تعقد وحدة "عوتصفات أدم" اليوم اجتماعًا موسّعًا يجمع جميع الجهات المعنية بمكافحة التهريب، بهدف عرض القدرات المشتركة وتحديد آليات عمل موحدة لوقف ما بات يُعرف بـ"الطريق السريع للتهريب".

ويختم التقرير بالتساؤل: بين تقارير ميدانية مقلقة ونفي رسمي، تبقى الحدود الجنوبية مع مصر بؤرة تهديد متنامية. فهل تُدار الأزمة بعقلانية عملية، أم أن "الصمت الانتقائي" يُخفي تآكلًا في الحسم الأمني؟ ويخلص إلى أن التصدي لهذا التحدي يتطلب أكثر من اجتماعات منسقة — بل إرادة سياسية وأمنية حاسمة لوقف نزيف التسلل الذي يهدد استقرار الداخل الإسرائيلي.