آية الله كلبايكاني: النبي محمد (ص) كان مكرمًا بأخلاقه العظيمة

22 نوفمبر 2025 - 18:26
رمز الخبر: 1753058
أكد السيد محمد باقر كلبايكاني على أن شخصية النبي محمد (ص) النبيلة هي أساس انتشار الإسلام. وأكد على أن الاختلافات البسيطة لا ينبغي أن تمنع الود والوحدة، فقد جسّد النبي (ص) الشجاعة والرحمة والإخلاص. وخلص إلى أن النبي (ص) سيبقى قدوة خالدة في الأخلاق والرحمة للبشرية جمعاء.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال السيد محمد باقر الكلبايكاني، نجل المرحوم آية الله العظمى الكلبايكاني (ره): "يقول الله تعالى في الآية 68 من سورة القلم: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾، وهذا شرفٌ من الله للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وأوضح أن مراجعة التاريخ الإسلامي تُظهر أن النبي (ص) كان كلما واجه الأعداء، يقابلهم بخلقٍ كريم.

وأشار الكلبايكاني إلى أنه "من اللافت للنظر أن كثيرًا من الإسلام انتشر بفضل حسن الخلق". وأكد العالم الشيعي: "لقد تميّز النبي (ص) بجميع الصفات الفاضلة، ووصفه الله بأنه ذو خلقٍ عظيم.

وفي الوقت نفسه، دخل المعارك والغزوات بشجاعةٍ وثباتٍ وجبروتٍ وقوة، هزم أعداءه".

وأضاف: «قسم الله العقل إلى مئة جزء، فأعطى النبي تسعة وتسعين جزءًا، وجزءًا واحدًا لجميع الناس. لذا، باتباع أخلاق النبي النبي الكريمة، يجب علينا أن نعامل الخصوم بلطف وود، حتى يخجل المخطئ من أفعاله».

