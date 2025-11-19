عالم شيعي باكستاني: شخصية النبي الأعظم(ص) هي أساس عظمة الإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في خطبة صلاة الجمعة بمسجد جامع علي في جامعة المنتظر بلاهور، قال آية الله حافظ سيد رياض حسين النجفي إن النبي (ص) بدأ دعوة الإسلام من الصفر، واليوم يوجد أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلم حول العالم. لم ينتشر الإسلام بسهولة؛ فقد واجه النبي (ص) مصاعب جمة من الكفار والمشركين. وأضاف أنه في غضون ثلاثة وعشرين عامًا، أسس النبي (ص) حكومة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، قائمة بشكل أساسي على شخصيته الفريدة. لم يستطع أحد في التاريخ أن ينافس كماله. وأشار آية الله النجفي إلى أن أول من أرسله النبي (ص) إلى المدينة المنورة داعيًا قبل الهجرة هو مصعب بن عمير رضي الله عنه.

حثّ المسلمين على التحلّي بالأخلاق الحميدة والسخاء في المال، فالثروة زائلة، وتنتقل من يد إلى أخرى. وأضاف أن العزيمة الصادقة هي العامل الثالث الذي ارتقى بالإسلام، ويجب على المسلمين الالتزام برسالتهم بإخلاص وقوة. وأبرز شجاعة النبي (ص) التي لا تُضاهى، مستشهدًا بالإمام علي (ع) الذي قال: "في كل معركة صعبة، كان النبي سندًا لهم". وقال إن الإسلام دين سلام، والدعوة تتطلب الصبر والتحمل والصدق. ويجب على الخطباء والوعاظ تقديم المعلومات الموثقة أو العقلانية فقط، متجنبين القصص الملفقة التي تسيء إلى سمعة الإسلام وأهل البيت (عليهم السلام).

وقال آية الله النجفي إنه يجب على المسلمين أن يتحلّوا بسلوك يعكس بوضوح أنهم خدام للنبي (ص).