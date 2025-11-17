مئات المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية في عداد المفقودين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أظهرت بيانات إسرائيلية، نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن 98 فلسطينياً على الأقل قُتلوا أثناء الاحتجاز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية، لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، إذ إن مئات المعتقلين في غزة في عداد المفقودين، بحسب منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إنها تتبعت الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية باستخدام طلبات حرية المعلومات، وتقارير الطب الشرعي، والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود لإعداد تقريرها الجديد الذي أوردته "الغارديان".

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بيانات شاملة سوى للأشهر الثمانية الأولى من الحرب، إذ أظهرت الأرقام الرسمية معدل وفاة غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بمعدل حالة وفاة واحدة كل 4 أيام.

وقام "الجيش" الإسرائيلي بتحديث بيانات الوفيات لشهر أيار/مايو 2024، فيما قامت مصلحة السجون بتحديثها في أيلول/سبتمبر 2024.

وحددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان 35 حالة وفاة إضافية بعد هذه التواريخ وأكدتها للسلطات.

وقال مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في المنظمة، ناجي عباس، إن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة لا يعكس الحجم الكامل للخسائر، مؤكداً أن هناك أشخاصاً ما زالوا يُقتلون أثناء الاحتجاز دون معرفة السلطات بهم.

وأظهرت بيانات إسرائيلية سرية أن غالبية السجناء الفلسطينيين من غزة الذين توفوا في السجون كانوا من المدنيين، وفقاً لتحقيق مشترك أجرته "الغارديان" ومجلة "972 الإسرائيلية الفلسطينية" وموقع "Local Call" الناطق بالعبرية.