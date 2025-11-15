عالم شيعي: التعديل الدستوري السابع والعشرون هجوم على الإسلام وباكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في مؤتمر صحفي، قال العلامة مقصود علي دومكي، المنسق الإقليمي لمجلس وحدة مسلمي السند، إن باكستان تواجه حاليًا ظروفًا بالغة الخطورة.

فالإرهاب يشتعل في بلوشستان وخيبر بختونخوا، بينما يقع سكان السند تحت رحمة المجرمين من المناطق الريفية والحضرية.

في مثل هذا الوضع، تُثير حادثة الإرهاب المأساوية في إسلام آباد تساؤلات كبيرة حول أداء مؤسسات الدولة.

وقال إنه عندما يتدخل السياسيون في المؤسسات المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام، وتُستغل هذه المؤسسات في صفقات سياسية، فإن السلام الدائم في البلاد يصبح مجرد حلم.

قال العلامة مقصود علي دومكي إن عدم تعيين زعيم المعارضة في المجلس الوطني ومجلس الشيوخ يُعدّ استهزاءً بدستور باكستان.

من خلال التعديل الدستوري السابع والعشرين، تم انتهاك هوية باكستان - الإسلام والديمقراطية.

والآن، يواجه الأساس الديمقراطي للبلاد مخاطر جسيمة. وأضاف أن القائد الأعظم محمد علي جناح حقق باكستان من خلال نضال ديمقراطي قائم على قوة الشعب.

باكستان ليست أرضًا محتلة، بل وطنٌ اكتسبته بجهود شعبية وديمقراطية بقيادة أبي الأمة.

وأضاف العلامة دومكي أن التعديل الدستوري السابع والعشرين المقترح سيضرّ بشدة بالديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في البلاد.

إن تعيين عدد قليل من الأفراد مدى الحياة يتعارض مع روح الدستور والمبادئ الديمقراطية.

وطالب جميع الأحزاب السياسية والجمهور بالتوحد لحماية الديمقراطية، لأنها ضمانة استقرار باكستان.

وقال إنه، مرة أخرى، تُمنح جماعة متطرفة محظورة في باكستان حرية الترويج للطائفية، رغم أن الشعب الباكستاني يكرهها.

هناك مؤامرة لخلق انقسام مصطنع بين المذاهب الدينية المختلفة.

إن التجمعات البغيضة للجماعة المحظورة في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف الحكومة ومؤسسات الدولة، تثير تساؤلات خطيرة.