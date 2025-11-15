شيعة أفغان يتبرعون بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي لإعادة بناء مدرسة في منطقة جاغوري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكمل سكان ومتبرعون من الطائفة الشيعية الأفغانية في منطقة جاغوري التجديد الكامل لمدرسة محلية بتكلفة 13 مليون أفغاني (حوالي 150 ألف دولار أمريكي)، مما يُبرز الجهود التي يقودها المجتمع المحلي لتحسين التعليم في ظل الدعم الحكومي المحدود.

تضم مدرسة شغلة، التي تم تجديدها حديثًا، والواقعة في قرية علياتو شغلة، 23 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى مرافق حديثة تشمل مختبرًا للعلوم ومختبرًا للحاسوب ومكتبة وقاعة اجتماعات.

تم تمويل المشروع بالكامل من قِبل السكان المحليين وفاعلي الخير، دون أي مشاركة من الإدارة التي تقودها طالبان، والتي حكمت أفغانستان لأكثر من أربع سنوات.

يقول نشطاء التعليم إن المبادرة تعكس الالتزام القوي من جانب الطائفتين الهزارة والشيعة بالتعلم والتطوير، حتى في ظل قلة اهتمام السلطات المركزية بالبنية التحتية في مناطق الأقليات. ولم يُعلق مسؤولو طالبان على الافتتاح بعد.