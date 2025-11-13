برعاية العتبة الحسينية.. أقامة ورشة لتعزيز المهارات اللازمة لقراء القرآن الكريم ومتابعة الأداء الفردي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استضاف مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة وعبر كوادر فرعه في مدينة قم المقدسة وفداً من طلبة دار القرآن الكريم (فرع القرنة) التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ضمن ورشة تطويرية تهدف إلى تعزيز مهارات الأداء القرآني.

وقال أستاذ الورشة الحافظ مصطفى الطائي: "الورشة أُقيمت على مدى يومين ركّزنا من خلالها على تبيين المهارات اللازمة للقراء ومتابعة الأداء الفردي، مع توضيح الإشكالات التي قد تواجههم وسبل تحسينها مع تقديم الملاحظات الدقيقة لكل قارئ، بما يساعده على تطوير أدائه الصوتي أثناء التلاوة".

كما شارك في الورشة المحكم الأستاذ فلاح النجفي، الذي قدّم جلسة متخصصة في أحكام التلاوة والتجويد، تناول خلالها مؤهلات القارئ والحافظ في الأداء الصوتي وبرمجة التلاوة، بما يضمن إتقانها عبر تطبيق القواعد التجويدية بشكل صحيح.

هذا ورافق الوفد خلال الورشة مدير فرع دار القرآن الكريم في القرنة الحافظ علي عقيل البطاط، حيث تابع تنظيم فعاليات الورشة وضمان استفادة جميع الطلبة من الملاحظات والتوجيهات العملية.

فيما أكد المشاركون أن الورشة أسهمت في تطوير مهاراتهم القرآنية بشكل ملحوظ، ورفعت مستوى أدائهم، ما يعكس أهمية مثل هذه البرامج التطويرية في تعزيز الكفاءة القرآنية للطلاب والكوادر التعليمية.

....................

انتهى / 323