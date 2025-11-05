"رعب رسمي".. إسرائيل كلها تبحث عن "الهاتف" لاحتواء فضيحة قد تسقط رؤوسا كبيرة داخل الجيش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يعود الهاتف للمدعية العامة العسكرية المقالة اللواء يفعات تومر–يروشالمي، التي اعتقلت على خلفية فضيحة تسريب فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون على أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان".

الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقا مع تومر–يروشالمي، يقوده ضابط رفيع منتدب من وزارة الدفاع، وسط تقديرات بأن الهاتف الذي اختفى قبيل اعتقالها يحتوي على مراسلات خطيرة وأدلة قد تسقط رؤوسا كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، ما يعكس "رعبا رسميا" بين مسؤولين إسرائيليين من تداعيات القضية.

الغواصون من فرق "زاكا"، إلى جانب مدنيين وهواة أجهزة الكشف عن المعادن، يشاركون في عمليات البحث المحمومة عن الهاتف، في سباق مع الزمن، وسط حالة ارتباك رسمي حول الجهة التي طلبت العملية.

وتشير التحقيقات إلى أن تومر–يروشالمي قد تكون لعبت دورا مركزيا في تسريب مقاطع تظهر اعتداء وحشيا لجنود احتياط على أسير فلسطيني، وأن ذلك جرى عبر مجموعة واتساب تضم كبار ضباط النيابة العسكرية. كما تتهم هي وآخرون بصياغة إفادات مضللة لإخفاء الواقعة وعرقلة التحقيق القضائي.

مصادر أمنية إسرائيلية حذرت من أن ضياع الهاتف سيصعب كشف شبكة المشاركين في التسريب والتستر عليه، فيما قد يجبر القضاء المتهمة على تسليم كلمات المرور للوصول إلى رسائلها.

فعلى شاطئ هرتسليا، ظهر أمس مشهد غير مسبوق: غواصون، أجهزة كشف معادن، ووعود بمكافآت مالية لمن يعثر على الهاتف، بينما تراقب الشرطة عن كثب. أحد الهواة سلم هاتفا عُثر عليه، لكن تبين أنه ليس الهاتف المطلوب.

ومددت محكمة الصلح في تل أبيب احتجاز تومر يروشالمي، ورفضت استئنافها أمام المحكمة المركزية، كما منعت تصويرها داخل الجلسة، في محاولة واضحة لمنع انتشار صور تظهر حجم الأزمة داخل المنظومة القانونية والعسكرية في إسرائيل.