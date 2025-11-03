العالم الشيعي الهندي العلامة العبيدي يحث على الإحياء الأخلاقي في أیام "الفاطمية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حثّ رجل الدين الهندي البارز، حجة الإسلام سيد أحمد علي عابدي، المسلمين على الجمع بين الحداد على السيدة فاطمة الزهراء (س) والالتزام الصادق بتعاليمها وقيمها الأخلاقية.

وأكد حجة الإسلام عابدي، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد خوجة بمومباي، أن مراسم الحداد، وإن كانت تعبيرًا أساسيًا عن الحب والإخلاص، إلا أنها يجب أن تحفز المؤمنين على تجسيد مبادئ الإيمان والتواضع والاستقامة التي ميّزت السيدة الزهراء (س).

وقال: "لا يكفي عقد الاجتماعات، بل يجب أن نطبّق الأخلاق الفاطمية في حياتنا الشخصية والعائلية".

وأكد أن الإيمان والعمل الصالح - وليس النسب أو المكانة الاجتماعية - هما اللذان يحددان منزلة المرء عند الله يوم القيامة. ووصف منزلة السيدة الزهراء الإلهية بأنها "لا مثيل لها"، متجذرة في إيمانها وأفعالها الكاملة.

حذّر حجة الإسلام عابدي من الانسلاخ عن الثقافة الفاطمية، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد الخلافات الأسرية وحالات الطلاق، عازيًا ذلك إلى تنامي تأثير أنماط الحياة الغربية.

وأعرب عن أسفه قائلاً: "نسمع اسمها، لكننا انحرفنا عن مسارها". وأضاف أنه في حين ينبغي للمسلمين الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، يجب عليهم التمسك بالقيم الإسلامية فيما يتعلق بالأخلاق والأسرة وأسلوب الحياة.

وفي الختام، دعا حجة الإسلام عابدي المؤمنين إلى تعزيز الأخلاق الدينية ووحدة الأسرة خلال فترة الحداد الفاطمي، لضمان "أن يضيء نور التعاليم الفاطمية في كل منزل".