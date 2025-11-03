قرار عسكري للاحتلال باقتلاع أشجار 15 دونما في رام الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفق مصادر محلية، ينص قرار سلطات الاحتلال، على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) “لأغراض عسكرية”، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونما.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى الشهر ذاته 2025، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

