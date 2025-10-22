النمساويون یزورون المركز الإسلامي في فيينا في يوم المسجد المفتوح

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استضاف المركز الإسلامي في فيينا، النمسا، أمس، زوارًا من المسلمين وغير المسلمين، بمناسبة يوم الأبواب المفتوحة للمساجد النمساوية، وذلك للتعرّف إلی أنشطة المركز وعمارته ومجتمعه الإسلامي.

وقد اغتنم عدد كبير من الزوار الفرصة لطرح الأسئلة والمشاركة في نقاشات مع مسؤولي المركز وأعضائه.

افتتح برنامج اليوم بكلمة ألقاها أميد فورال، رئيس المركز الإسلامي في فيينا، وتضمّن زيارة للمسجد، ومحاضرة علمية ألقاها الدكتور علي أوزديل، الباحث الإسلامي والأستاذ الجامعي، ومحطات تعليمية وثقافية، بالإضافة إلى حفل استقبال خاص للمشاركين.

وقد أتاح البرنامج للزوار فرصة التعرّف عن كثب على مختلف جوانب الإيمان والعمارة والحياة الاجتماعية للمسلمين في فيينا.

وعبّر المركز الإسلامي في فيينا عن تقديره للحضور الكريم والجهود التطوعية للعديد من الأعضاء، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تُسهم في تعزيز التضامن والتفاهم والحوار بين الثقافات والأديان.