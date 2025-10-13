عالم دين كبير: الإسلام عالمية إلهية لهداية البشرية حتی آخر الزمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في حفل إزاحة الستار عن كتابين علميين رئيسيين، هما فقه الحكمة وفقه المجتمع، سلّط حجة الإسلام محمد حسن زماني الضوء على قدرة الإسلام الفريدة على تلبية الاحتياجات الروحية والاجتماعية والفكرية للبشرية في كل عصر.

واحتفى هذا الحدث، الذي أقيم في مركز الإعلام والفضاء الإلكتروني للحوزات العلمية، بأعمال حجة الإسلام محمد هادي مفتاح.

وأشاد حجة الإسلام زماني، مستشار مدير الحوزات العلمية في المذاهب الإسلامية، بالمنظمين ودعا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مراسم إزاحة الستار عن الأعمال الأكاديمية الجديدة في الحوزات العلمية.

وأكد أنه في دول مثل مصر، غالبًا ما يرعى المؤلفون أنفسهم جلسات مراجعة لمنشوراتهم لتعزيز النقاش العلمي - وهو تقليد، على حد قوله، يعكس حيوية علمية حقيقية ويجب تنميته داخل الحوزات العلمية.