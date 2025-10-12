الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة: إمام مسجد بريستول يدين رسالة الكراهية ويصفها بـ"الاعتداء على روح المدينة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أدان إمام مسجد إيستون جاميا في بريستول رسالةً مليئةً بالكراهية وُجّهت إلى المسجد، واصفًا إياها بـ"الاعتداء على روح مدينتنا".

وُجّهت الرسالة المكتوبة بخط اليد، والموجهة شخصيًا إلى عبد الملك، إلى المسجد بالبريد، وتضمنت ألفاظًا مسيئة للغاية، بالإضافة إلى إشارات إلى جماعات يمينية متطرفة مثل "بريستول باتريوتس".

ووصف مالك، الذي يشغل منصب عضو مجلس المدينة وزعيم ديني، الرسالة - التي اطلع عليها موقع بريستول 24/7 - بأنها أكثر رسائل الكراهية إثارةً للقلق التي تلقاها على الإطلاق، مما يُسلّط الضوء على تصاعد المشاعر المعادية للإسلام والعنصرية في المدينة.

قال مالك، رئيس المسجد الواقع في شارع سانت مارك في إيستون: "تهدف الرسالة إلى بثّ الخوف، لكن ردّنا يجب أن يكون نابعًا من الشجاعة والوحدة".

وأكدت شرطة أفون وسومرست لـ Bristol24/7 أنها تتعامل مع الحادثة كجريمة كراهية، وأنها اتخذت إجراءات وقائية.

وحثّ مالك، الذي كتب مؤخرًا مقال رأي يحذر من تزايد العنصرية الظاهرة والعدوانية في بريستول، المجتمع على التكاتف والتضامن.