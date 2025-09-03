شركة "Lush" البريطانية تغلق اليوم تضامناً مع غزة: "أوقفوا التجويع"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أغلقت شركة "Lush" لمستحضرات التجميل جميع متاجرها وموقعها الإلكتروني في بريطانيا اليوم الأربعاء (ليوم واحد فقط) احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وعوضاً عن ذلك، استُقبل الزوار بصفحة بألوان العلم الفلسطيني كُتب عليها: "أوقفوا تجويع غزة. نحن مغلقون تضامناً".

وأملت الشركة التي تدير أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة أن تدفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أكبر من خلال حرمانها من عائدات الضرائب اليومية من أعمالها.

وقالت الشركة في بيان: "في جميع أنحاء شركة "لش"، نشارك ملايين الناس الألم الذي يشعرون به عند رؤية صور الجوعى في غزة في فلسطين".

وأضافت: "مثل بقية العالم، نكافح لإيجاد سبل للمساعدة في ظل منع الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة".

وتابعت: "أحد الأشياء التي يمكن لـ "لَش" إرسالها حالياً إلى غزة هو حبنا ورسالة قوية تؤكد تضامننا. سيتخذ هذا شكل وقف العمل كالمعتاد بإغلاق متاجرنا وموقعنا الإلكتروني ومصانعنا في المملكة المتحدة ليوم واحد، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025، مع عرض رسالة أوقفوا تجويع غزة - نحن مغلقون تضامناً".

واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد تسببه للعملاء، لكنها أضافت: "ومع ذلك، فإننا نعلم أن العديد من عملائنا يتشاركون القلق نفسه بشأن الوضع الحالي في غزة".