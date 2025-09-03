"القناة 13": فشل 7 أكتوبر يلاحق الموساد.. ونتنياهو يخشى المساءلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تحدثت القناة "الـ13" الإسرائيلية عن وجود فشل واضح في صفوف "الجيش" والموساد والاستخبارات خلال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها طرحت في الوقت نفسه تساؤلاً بشأن "سبب خشية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من لجنة تحقيق رسمية".

وقال المحلل في القناة، إيال ماركوفيتش، إنّ "السؤال الأساسي هو: أين كان الجيش في 7 أكتوبر؟ ولماذا لم يكن هناك مئات الجنود على الحدود؟ هذا يظهر بوضوح أنّ الجيش فشل".

وأضاف ماركوفيتش أنّ "الموساد والاستخبارات وقادة القطاعات العسكريين، إضافةً إلى القيادة السياسية، يتحملون مسؤولية كبيرة عمّا حصل"، متسائلاً: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يخاف نتنياهو من إقامة لجنة تحقيق رسمية؟".

وأشار المحلل إلى أنّ "هناك على ما يبدو إخفاقات هائلة للجيش والاستخبارات والموساد وكل قادة القطاعات، وسط مؤشرات إلى أنّ لرئيس الحكومة دوراً، كبيراً كان أم صغيراً، في الإخفاقات التي وقعت يوم السابع من أكتوبر".