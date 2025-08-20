  1. الرئيسية
استشهاد وإصابة أطفال نتيجة انفجار ذخائر متبقية من عدوان الكيان الصهيوني على إيران

20 أغسطس 2025 - 11:24
مصدر: تسنيم
أصيب عدد من الأطفال بجروح في انفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة للكيان الصهيوني الغاشم في قرية بقضاء بيرانشهر، وللأسف استشهد أحدهم حتى الآن.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في لرستان، أن انفجار ذخائر متبقية من عدوان الـ12 يوماً الصهيوني الإرهابي، في إحدى قرى مدينة بيرانشهر، أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأطفال.

ونقلاً عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان، أن عدداً من الأطفال أصيبوا بجروح في انفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة للكيان الصهيوني في قرية بقضاء بيرانشهر، وللأسف استشهد أحدهم حتى الآن.

ووفقاً لهذا التقرير، نُقل المصابون على الفور إلى المراكز الطبية بواسطة قوات الإنقاذ والطبية ووُضعوا تحت رعاية خاصة.

ويجري فحص الحالة العامة للأطفال ومتابعتها من قبل الأطباء.

وأدان مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان هذه الجريمة، وأعلن أنه سيتم الإعلان عن أخبار وتفاصيل إضافية لاحقاً بعد إجراء تحقيقات أكثر تفصيلاً.

