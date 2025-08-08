الكيان الصهيوني يعتزم احتلال قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو (مجرم الحرب) فجر اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مدينة غزة .

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت قبيل ذلك أن المجلس الوزاري، بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على مقترح نتنياهو باحتلال القطاع.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن موافقة مجلس الوزراء على احتلال غزة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير

وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن جيش الاحتلال سيستهدف معاقل (المقاومين) بمدينة غزة مع توسّع العملية لاحقا إلى مخيمات لاجئين مركزية (وسط القطاع).

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيفرض حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية تقتصر على المدينة في المرحلة الأولى.

وقال المسؤول نفسه إن الهدف من العملية إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

..................

انتهى / 232