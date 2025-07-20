مقتل جندي إسرائيلي من وحدة المظليين بعد أسبوع من محاولة انتحاره

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي من وحدة المظليين، متأثراً بجراحه بعد أسبوع من محاولته الانتحار.

وفي التفاصيل، ذكرت الإذاعة، أنّ الجندي المتدرّب، حاول الانتحار الأسبوع الماضي، داخل قاعدة تدريب لواء المظليين جنوبي الأراضي المحتلة، وقد جرى نقله إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة.

وتابعت: "تلقّى الجندي، الذي كان في حالة حرجة، العلاج في المستشفى، ولكن بعد محاولات حثيثة لإنقاذ حياته، أعلن المستشفى وفاته".

انتحار 4 جنود إسرائيليين خلال أسبوعين

وبحسب المعطيات الصادرة عن إذاعة "جيش" الاحتلال، فقد ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين أنهوا حياتهم خلال الأسبوعين الماضيين إلى 4.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ هناك ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوردت، أنّه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية 2023 حصلت 7 حالات انتحار لجنود إسرائيليين، وفي عام 2024 انتحر 21 جندياً، ومنذ عام 2025 حتى الآن انتحر نحو 14 جندياً.