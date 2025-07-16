"تطهير عرقي وتهجير منظم".. خبير مصري يشن هجوما لاذعا على وزير الدفاع الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال "مخلوف" إن "الهدف الخبيث" وراء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي من إقامة ما أسماه "مدينة إنسانية" من خيام على أنقاض مدينة رفح لتهجير 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى هو "تجميع السكان جنوب قطاع غزة تحت حراسة جيش الاحتلال، بهدف التطهير العرقي" واصفا تلك الخطوة بأنها "جريمة إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني وعملية تهجير منظمة تحت غطاء إنساني.

واعتبر الكاتب الصحفي المصري خلال حديثه لـ RT مؤسسة غزة الإنسانية "شريك للاحتلال الإسرائيلي" في التخطيط لإنشاء مراكز تجميع السكان في منطقة رفح التي دمرها الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن تلك الخطة "تؤدي إلى تعميق أزمة النازحين" وهو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري.

ووصف مخلوف هذه الدعوة بالمشينة وغير الإنسانية، والمرفوضة شكلا ومضمونا، موضحا أن إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال مغلق فوق أنقاض رفح، معتبرا أن الخطة الإسرائيلية لنقل سكان القطاع تمثل تصعيدا خطيراً في مسار الإبادة.

وأشار مخلوف إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ هذا الهدف منذ وضع نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة، ولكن هذه المرة تم الإعلان بشكل صريح عن المساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير أهالي القطاع قسرا إلى "معسكرات اعتقال جماعية" في رفح تمهيدا لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، معتبرا أن هذه المساعي تؤكد تمسك إسرائيل بتهجير سكان القطاع، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني نفسه بشكل قاطع.

وأكد مخلوف أن هذا التحرك يأتي بعد فشل خطة "الجنرالات" الإسرائيلية، التي كانت تهدف إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، مشيدا في الوقت ذاته بدور مصر في إفشال هذه المخططات وتغيير نمط تعاطي الإدارة الأمريكية مع قضايا التهجير، مثمنا الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن القاهرة تستضيف اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المرضى وعودة العالقين، وأن تلك الاجتماعات تشهد تقدما وتوافقا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها تستمر لمدة يومين في إطار سعي مصر لتذليل العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة.