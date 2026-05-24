تقرير مصور/ مشاهد جديدة عن الكعبة بالتزامن مع مناسك الحج

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في خطبة الغدير، استشهد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بالآية 67 من سورة المائدة، فأعلن أن تبليغ ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) هو مهمة إلهية. أمر الله تعالى في هذه الآية نبيه (ص) بالإعلان الرسمي لولاية أمير المؤمنين (ع)، واعتبر ترك هذا الإعلان بمثابة عدم إتمام الرسالة. وهكذا، فإن الغدير لم يكن مجرد توصية أخلاقية، بل كان جزءاً أساسياً من المهمة الخاتمة للنبي (ص) في هداية الأمة الإسلامية.