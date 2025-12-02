تقرير مصور/ متطوعو «من هو الحسين» يوزّعون سترات وبطانيات على متضرري الفيضانات في خَپلو وشِگَر في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في الوديان المتضررة من الفيضانات في منطقتي خَپلو وشِگَر ببلتستان – باكستان، قدّمت مساعدات انسانية شتوية أساسية للأسر الضعيفة. حيث قام متطوعو «من هو الحسين» في باكستان بتوزيع 1000 سترة و53 مجموعة بطانيات (تضم كل مجموعة بطانية وفراشًا ووسادة)، وكانت هذه الخطوة الإنسانية تهدف لتوفير الدفء والراحة للعوائل التي تواجه ظروفًا مناخية قاسية، مستلهمةً من إرث الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) كرمزٍ للرحمة والإنسانية.