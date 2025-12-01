تقرير مصور/ بحضور علماء الدين.. اختتام المؤتمر الدولي حول "آية الله الميرزا النائيني" في مدينة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيمت مراسم اختتام المؤتمر الدولي المخصص للعالم آية الله الميرزا محمد حسين النائيني (قدس سره) في مدينة كربلاء المقدسة، وذلك بعد افتتاحه في مدينة النجف الأشرف، برعاية العتبتين العلوية والحسينية المقدستين، ومديرية الحوزات العلمية في قم، شارك فيها علماء الدين واساتذة الحوزة العلمية .