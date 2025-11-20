تقرير مصور/ اختتام البرنامج التدريبي للكوادر الإعلامية التابعة لاتحاد القُرآنيين في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اختُتِم في مدينة قم المقدّسة البرنامجُ التدريبي الذي أقامه مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع اتحاد القرآنيين في العراق والمخصّص لتطوير مهارات الكوادر الإعلامية في المراكز والمؤسسات القرآنية، والذي استمر 5 أيام بمشاركة (٢٣) متدرباً يمثلون (١٠) محافظات عراقية تضمّن ورشاً تطبيقية في التصوير الفوتوغرافي وأصول التصوير الفديوي الاحترافي وصناعة المحتوى عبر تصوير الهاتف المحمول فضلاً عن الهندسة الصوتية والسلامة اللغوية بالإضافة إلى التحرير الخبري.