تقرير مصور/ صنعاء..جماهیر غفیرة تخرج في مسيرات واسعة نصرة لغزة وتنديداً بتواطؤ الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت العاصمة صنعاء مسيرة مليونية تحت شعار "ثابتون مع غزة.. لا نخشى التهديدات ولا ترهبنا المؤامرات"، تأكيدًا على الموقف الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني، وتنديدا بتخاذل الأنظمة العربية والتواطؤ الدولي تجاه جرائم الإبادة والتجويع في غزة. ورفعت الحشود المهيبة، العلمين اليمني والفلسطيني في مشهد يجسد وحدة المصير والموقف، معلنة أن غزة ليست وحدها، وأن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان أبناء الشعب اليمني وقضيته المركزية والأولى.