التربية تكرم طالبة من نينوى حفظت القرآن كاملا خلال 43 يوميا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كرم وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، اليوم الاثنين، الطالبة زينب من إعدادية خديجة للبنات بعد نجاحها في إتمام حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 43 يوماً، مستثمرة فترة إعفائها ضمن برنامج حفظ مكثف

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في نون أن "الجبوري بارك هذا الإنجاز وعده صورة مشرقة لما يملكه طلبة العراق من إرادة وانضباط وقدرة على استثمار الوقت"، مؤكداً أن "المؤسسة التربوية تفخر بالنماذج التي تجمع بين التحصيل العلمي والقيم الأصيلة".

وأضاف البيان أن "المدير العام لتربية نينوى محمد إبراهيم عبودي استقبل الطالبة في المحافظة، وكُرّمت بمكافأة مالية تقديراً لإنجازها، فيما مُنحت إعدادية خديجة للبنات شهادة تقديرية تثميناً لدورها في رعاية المتميزين".