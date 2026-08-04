كتائب حزب الله ينفي التخلي عن السلاح ويؤكد التركز على تطوير قدرات المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد أمين عام كتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي، أن الحزب متمسك بسلاح المقاومة وعدم التفريط به، والعمل على تطويره وتعزيز ترسانته.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ختام مراسم زيارة الأربعين، حيث أوضح الحميداوي أن "المرحلة الحالية تتطلب الجمع بين الجهاد العسكري والجهاد الإعلامي لردع الأعداء"، معتبرا أن "تطوير قدرات المقاومة يمثل ضرورة لمواجهة أي اعتداءات مستقبلية".

وشدد "على رفع الجاهزية الأمنية وحفظ السرية لمواجهة التحديات المقبلة"، مشيدا "بالمشاركة الواسعة في زيارة الأربعين".

وثمن "جهود القائمين على خدمة الزوار وإدارة العتبات المقدسة ومحافظة كربلاء والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في فعاليات الزيارة".