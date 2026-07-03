وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني جهوزية الجمعية لتقديم الخدمات الإغاثية في العراق بالتزامن مع إقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد (رض)، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى نشر المراكز العلاجية والمراكز الإسعافية، فإن فرق المراقبة النفسية ومراكز العمليات الطارئة في حالة تأهب كامل ايضا.

وقال"مجتبى خالدي" قال في تصريح لوكالة الانباء الايرانية اليوم الجمعة، استعدادات الجمعية لإقامة مراسم تشييع القائد الشهيد (رض)، قائلاً: "نظراً لأن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تمتلك في العراق مراكز علاجية ومحطات ثابتة ومتنقلة في المناطق الرئيسية في المدن والعتبات المقدسة، فإن تقديم الخدمات الإسعافية في المراسم ستُقام هناك أيضاً".

وأضاف: "تم إجراء التنسيقات المناسبة بين ممثل جمعية الهلال الأحمر الإيراني في العراق والهلال الأحمر العراقي، وفي حال وجود الحاجة لأي خدمات إسعافية، فهناك استعداد كامل لتقديم الخدمات".

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر أن "الفرق الإغاثية جاهزة لتقديم الخدمات في النقاط الحدودية التي تشهد عبور الزائرين والمشاركين في المراسم؛ وكل هذه الإجراءات تأتي بالإضافة إلى المهام اليومية للجمعية، وستواصل فرق الإغاثة والإنقاذ تقديم خدماتها المعتادة على طرق المواصلات في البلاد".

وأضاف: "ستكون مراكز العمليات الطارئة للهلال الأحمر في منظمة الإغاثة والإنقاذ، وفي المحافظات الرئيسية والمحافظات المساندة، في حالة نشاط كامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المركز الذكي لرصد المعلومات وتحليل البيانات بالهلال الأحمر، كمركز رئيسي، مهمة الرصد اللحظي للعمليات".

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر: "وفقاً للخطة الموضوعة، يجب إكمال جميع العمليات التشغيلية قبل 48 ساعة من بدء المراسم، وستبقى الجمعية في حالة تأهب كامل حتى نهاية المراسم ووفقاً لما يعلنه المقر المركزي للاحتفال".

ووفقاً لـ"إرنا"، كان علي أكبر بورجمشيديان، أمين اللجنة الوطنية لإقامة مراسم الوداع وتشييع جثمان القائد الشهيد (رض)، قد عقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء الماضي في وزارة الداخلية، وتحدث عن تفاصيل إقامة مراسم التشييع في العراق، قائلاً: "وفقاً للجدول الزمني المقرر، سيتم نقل الجثامين الطاهرة يوم 8 تموز/يوليو إلى العراق. وسيُقام حفل استقبال رسمي في أحد مطاري بغداد أو النجف، بحضور كبار المسؤولين والقادة العراقيين، وبمشاركة رئيس الوزراء العراقي. كما ستُقام مراسم الطواف والتشييع للجثمان الطاهر في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ، وفي الحرم المطهر للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)".

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