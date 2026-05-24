ليبرمان: نتنياهو لم يحسم أي جبهة.. وترامب يُذلّ "إسرائيل" بمباركته

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم السبت، متّهماً إياه بتحويل "إسرائيل" إلى "جمهورية موز"، وبالتسليم الكامل للإدارة الأميركية في الملفات المرتبطة بإيران ولبنان.

وفي مقابلة مع برنامج واجه الصحافة، نقلها موقع "القناة 12" الإسرائيلية، قال ليبرمان إنّ "ترامب يمرّر إسرائيل بأكملها في رحلة إذلال بمباركة نتنياهو"، مضيفاً أنّ "إسرائيل لا تهاجم في لبنان لأنّ الولايات المتحدة منعتها، ومنعتها فعلياً".

وتساءل ليبرمان عن معنى "هذا التذلّل أمام الرئيس الأميركي"، ومشدّداً على أنّه "بالتأكيد يمكن قول لا لرئيس الولايات المتحدة".

وأضاف أنّه لو "كان مكان نتنياهو لكان قادراً على قول لا لترامب".

وتطرّق ليبرمان إلى الاتفاق الجاري بلورته مع إيران، معتبراً أنّه "يشكّل كارثة"، لأنه، وفق قوله، "يُبقي النظام في الحكم".

ورأى أنّ "أيّ اتفاق لا يغيّر طبيعة القيادة في إيران لا يعالج جوهر المشكلة".

وفي سياق هجومه على حكومة نتنياهو، قال ليبرمان: "من لم يحسم أيّ جبهة طوال سنتين ونصف السنة، لن يحسم أبداً"، مضيفاً أنّه حدّد هدفين واضحين: "إسقاط حكومة 7 أكتوبر"، وأن يصبح رئيساً للحكومة.

وعندما سُئل عن تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح ليبرمان أنّ لديه شرطاً واحداً، هو إقرار قانون تجنيد متساوٍ في اليوم الأول للحكومة، مؤكّداً: "لن يكون هناك أيّ إعفاء لأحد".

وفي هذا السياق، صرّح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأنّ توقيع أيّ اتفاق سيؤدّي إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة ويشكّل كابوساً لـ"إسرائيل".

وتأتي هذه التصريحات، في ظلّ الحديث عن اقتراب التوصّل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، من دون التطرّق للحديث عن القضايا النووية والصاروخية الإيرانية

من جهته، رأى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط غيورا آيلاند، أنّ الصورة باتت واضحة فيما يخصّ مآلات الحرب، مؤكّداً أنّ "الإيرانيين يستطيعون التعبير عن قدر كبير من الرضا".

وفي مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، اعتبر آيلاند أنّ إيران"انتصرت في الحرب، وربما هو انتصار بالنقاط، لكنه انتصار واضح".

وأوضح آيلاند أنّ الولايات المتحدة موجودة في "مأزق واضح"، ونتيجة لذلك "إسرائيل في مأزق أكبر".