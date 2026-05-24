المؤبد لـ 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري في البحرين 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين، وبالسجن ثلاث سنوات بحق متهمين اثنين آخرين.

الحكم جاء بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد تنفيذ أعمال “إرهابية وعدائية” ضد المملكة، وفق بيان بحريني رسمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، نقلاً عن بيان للمحكمة، أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد، إضافة إلى تسهيل تحويلات مالية مرتبطة بالقضية”.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في التاسع من أيار/ مايو الجاري إلقاء القبض على 41 شخصاً قالت إنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة، أن السلطات الأمنية كشفت مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري، مشيرة إلى أن تحقيقات النيابة العامة شملت أيضاً قضايا تتعلق بالتعاطف مع الهجمات الإيرانية.

