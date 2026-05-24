بقائي: خرمشهر رمز للمقاومة والتضحية من أجل الوطن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في منشور على منصة أكس بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر عام 1982، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أغلق الله أمامنا طريق الهزيمة".

وأضاف: "يمثل يوم 3 خرداد (24 مايو) تذكيراً بالملحمة العظيمة للشعب الإيراني في تحرير خرمشهر، ورمزاً لصمود الإيرانيين وثباتهم في الدفاع عن كرامة إيران ووحدة أراضيها. بالنسبة للإيرانيين، يُعد اسم خرمشهر رمزاً للمقاومة والتضحية من أجل الوطن. ونُحيي ذكرى 6000 شهيد بطل في عملية تحرير خرمشهر، وخاصة الشهيد محمد جهان آرا".

