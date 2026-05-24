بزشكيان: لن يُتخذ أي قرار دون إذن قائد الثورة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئيس وعدد من مديري هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث أعرب عن تقديره لجهود وتضحيات الإعلام الرسمي في نقل وتغطية الحرب الأخيرة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني باعتبارهما أهم رصيد للبلاد في تجاوز الأزمات والتهديدات، وقال إن ما ضمن استقرار الدولة في المراحل الحساسة هو تماسك الشعب وتلاحم مؤسسات النظام.

وتطرّق الرئيس إلى ملف المفاوضات وطريقة انعكاسه في وسائل الإعلام، قائلاً إن القائد لم يكن يعارض التفاوض القائم على الكرامة والاقتدار وفي إطار المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن قراءته خلال اللقاءات معه كانت دائماً قائمة على العزة والحكمة والمصلحة.

وأكد بزشكيان أنه لن يُتخذ أي قرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي وبدون تنسيق وإذن من قائد الثورة، مضيفاً أنه عند اتخاذ أي قرار في مجال الدبلوماسية يجب على جميع المؤسسات والمنصات والتيارات دعمه لضمان إيصال صوت موحد ومتماسك للجمهورية الإسلامية إلى العالم.

