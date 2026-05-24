إطلاق نار في محيط البيت الأبيض أثناء تواجد ترامب.. وإصابة أحد المشتبه بهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الأحد، حادثة إطلاق نار، ما استدعى استنفاراً لمكتب التحقيقات الفدرالية وجهاز الخدمة السرية، فيما أُصيب أحد المشتبه بهم وجرى نقله إلى المستشفى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجوداً في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" كاش باتل، بحدوث إطلاق نار، في محيط البيت الأبيض، في العاصمة واشنطن.

وقال باتل إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادث يدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار.

من جهته، أشار جهاز الخدمة السرية الأميركية إلى أنه على علم بتقارير عن إطلاق نار بالقرب من شارع 17 وجادة بنسلفانيا شمال غرب بالقرب من البيت الأبيض.

كما كشف مسؤول في قوة إنفاذ القانون الأميركية أنه تم استهداف المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض ونقله إلى المستشفى.

وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض بعد ورود أنباء عن إطلاق نار، وفق ما أفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس".

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما قال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت، إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

