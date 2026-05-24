إعدام عميلٍ ارسل احداثيات عن مراكز الصناعات الدفاعية الايرانية لأمريكا وإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أُعدم مجتبى كيان، المتورط في إرسال معلومات عن مراكز إنتاج الصناعات الدفاعية في إيران إلى العدو الأمريكي ـ الصهيوني.

ومجتبى كيان، نجل محمد قلي، وهو أحد العناصر المتعاونة مع العدو، والذي قام خلال حرب رمضان بإرسال معلومات تتعلق بوحدات الصناعات الدفاعية في إيران إلى العدو، أُعدم فجر اليوم بعد تشكيل ملف قضائي بحقه والنظر فيه في محكمة محافظة البرز، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا على الحكم واستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقًا للتحقيقات التي أُجريت، فإن المذكور كان يرسل خلال حرب رمضان رسائل متعددة إلى شبكات معادية مرتبطة بالعدو الصهيوني ـ الأمريكي، تضمنت من بينها إحداثيات ومعلومات عن مواقع الوحدات المنتجة للقطع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في البلاد.

وخلال ظروف الحرب، أرسل المحكوم عليه في رسائل إلى شبكة تابعة للعدو معلومات عن موقع شركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية، كما شدد في رسالة بعثها إلى عناصر تلك الشبكة، مع ذكر اسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، على ضرورة "إعطاء المعلومات لبيبي".

وقال مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسال الرسالة إلى القناة الفضائية، زودوني برقم لكي أرسل المعلومات، وقمت بالفعل بإرسالها عبر ذلك الرقم".

وتُظهر المراجعة الفنية للرسائل المتبادلة بين المحكوم عليه وعناصر العدو أنه بعد ثلاثة أيام من إرسال المعلومات، تعرض الموقع المذكور لهجوم من قبل العدو وتم تدميره بالكامل.

وبعد تواصل مجتبى كيان مع الشبكة الإعلامية المعادية، جرى التعرف عليه واعتقاله على الفور.

وعُقدت جلسات محاكمة مجتبى كيان مع مراعاة الأصول القانونية وبحضور محاميه في محكمة محافظة البرز.

وبعد النظر في الملف، وبالنظر إلى الأدلة المتعددة، ومنها اعترافات المتهم الصريحة في النيابة العامة والمحكمة، وضبط الهاتف ورقم الهاتف المحمول العائدين له، واللذين أُرسلت عبرهما ثماني رسائل، من بينها رسائل تتعلق بمواصفات موقع إنتاج الصناعات الدفاعية في البلاد إلى شبكة معادية، إضافة إلى علم المتهم الكامل بأفعاله وإدراكه لطبيعة الشبكة المعادية التي أرسل إليها الرسائل المتضمنة للمعلومات، قضت المحكمة، استنادًا إلى المادة الأولى من قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية، بإعدام مجتبى كيان ومصادرة جميع أمواله بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح إسرائيل وأمريكا.

وبعد استئناف المتهم للحكم، أُحيل الملف إلى المحكمة العليا التي قامت بدراسته، وبالنظر إلى الوثائق والأدلة الموجودة في القضية، تم تثبيت الحكم بعد رفض الطعن.

ونُفذ الحكم الصادر بعد استكمال الإجراءات القانونية فجر اليوم، حيث أُعدم مجتبى كيان شنقًا.

يُذكر أنه وبناءً على توجيهات خاصة من رئيس السلطة القضائية بضرورة التعامل الحازم والسريع مع ملفات العناصر الخائنة للبلاد التي تعاونت بأي شكل مع العدو الأمريكي ـ الصهيوني، فقد أُنجز هذا الملف أيضًا في محكمة محافظة البرز خلال فترة قصيرة مع مراعاة الإجراءات القانونية؛ إذ استغرقت المدة من اعتقال المتهم حتى تنفيذ الحكم بحقه أقل من خمسين يومًا.

