العتبة العلوية تعلن عن وضع خطط متكاملة وبرامج متنوعة للاحتفاء بعيد الغدير الأغر في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أنهت العتبة العلوية المقدسة جميع استعداداتها الفنية والتنظيمية والخدمية الخاصة بالاحتفاء بعيد الغدير الأغر، من خلال تنفيذ خطط متكاملة وبرامج متنوعة تشمل فعاليات دينية وثقافية وعقائدية وإعلامية وتستهدف مختلف فئات المجتمع، لإحياء المناسبة المباركة بما يليق بعظمة الحدث ومكانته في نفوس المؤمنين، وسط جاهزية عالية من مختلف الأقسام والكوادر العاملة.

وعن طبيعة تلك الفعاليات، قال رئيس مركز نَظْم للتخطيط والتطوير الخادم وسام إسكندر في تصريح للمركز الخبري: "سيشهد أسبوع الغدير الأغر إقامة مؤتمر صحفي خاص للإعلان عن تفاصيل فعاليات المناسبة الميمونة المباركة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أقامت مراسم رسمية في حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، سلّمت خلالها رايات الغدير المباركة إلى ممثلي الهيئات والمؤسسات والمواكب والروابط المجتمعية التي ستبادر بإقامة فعاليات رفع الراية المباركة في المواقع المعلنة، وتم الإعلان خلالها عن أكثر من 150 راية غديرية مباركة ستُرفع داخل العراق وخارجه".

وأضاف إسكندر أن فعاليات أسبوع الغدير الأغر ستشهد برامج ومسابقات ومحافل قرآنية ومجالس ذكر، وحفلًا لرعاية المتعففين، وفعاليات أخرى خاصة بالطفولة.

