طائرة تزويد وقود أمريكية تطلق استغاثة فوق الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مصدر في أوساط مراقبة الحركة الجوية بالشرق الأوسط بأن طائرة تزويد وقود أمريكية من طراز بوينغ سي-135 ستراتوتانكر أطلقت إشارة استغاثة الثلاثاء أثناء تحليقها فوق مياه الخليج الفارسي.

وأوضح المصدر أن الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية في الإمارات، وكانت في مهمة اعتيادية قبل أن تعلن حالة الطوارئ، لتتلقى توجيهات بالهبوط والتوجه نحو المجال الجوي القطري، دون الكشف عن مصيرها النهائي حتى الآن.

وأشار إلى أن الطائرة دخلت الخدمة منذ ستينيات القرن الماضي، ما يسلّط الضوء على قدم بعض أساطيل التزويد بالوقود العاملة، بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في نشاط الطائرات العسكرية الأمريكية في أجواء الخليج الفارسي وسلطنة عُمان، حيث تم رصد عدة طائرات تزويد بالوقود تحلق بشكل متزامن خلال الساعات الماضية.

.....................

انتهى / 323