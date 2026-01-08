رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يهرب إلى الإمارات وقواته تغادر عدن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كشف اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف السعودي يدعم مجلس القيادة في اليمن الذي يرأسه رشاد العليمي، عن أن معلومات استخبارية تفيد بأن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وآخرين فرّوا من ميناء عدن إلى إقليم أرض الصومال أولًا، ثم حطّت طائرتهم في العاصمة الصومالية مقديشو، قبل أن تغادر إلى مطار الريف العسكري في أبوظبي تحت إشراف ضباط إماراتيين.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قرارًا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وقرر إحالة الزبيدي إلى النائب العام للتحقيق.

وأوضح قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إحالة الزبيدي إلى النائب العام جاءت بتهم تتضمن الخيانة العظمى، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة للزبيدي تتضمن الإضرار بالمركزين السياسي والعسكري للجمهورية.

وفي تطورات ميدانية، أكد مصدر حكومي يمني للجزيرة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جميع مديريات محافظة عدن، في حين سيطرت ألوية العمالقة على المطار الدولي.

وأضاف المصدر الحكومي أن قوات العاصفة والحماية الرئاسية التابعة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي انسحبت من مديريات عدن.

وقال نائب مدير الأمن في عدن إن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة، بسبب التنسيق بين إدارة الأمن وقوات ألوية العمالقة والحزام الأمني.

