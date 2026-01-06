جلسة علمية في بنغلاديش بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد في مدينة شيتاغونغ الساحلية في بنغلاديش ملتقى علمي وثقافي تناول حياة وتعاليم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وجمع علماء دين ومثقفين وأفراداً من المجتمع الإسلامي. وقد سلط هذا الحدث الضوء على المذهب العلوي كنموذج شامل للعدل والأخلاق والقيادة المسترشدة بالهدى الإلهي.

نُظمت الجلسة العلمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لأمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام)، وهدفت إلى استعراض وتوضيح أهمية شخصيته وفكره وحكمه في مواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المعاصرة التي تواجه العالم الإسلامي.

أكد المتحدثون في الفعالية على الدور الفريد الذي لا يُضاهى للإمام علي (عليه السلام) في تاريخ الإسلام. وفي كلمته أمام الحضور، سلط حجة الإسلام محمد أمجد حسين، مسؤول الاتصالات في جمعية علماء الإمامية في بنغلاديش، الضوء على المكانة الرفيعة للإمام علي (عليه السلام) بين صحابة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأشار إلى أن خدمات الإمام علي(ع) المتواصلة للإسلام، والتي تميزت بالتضحية والشجاعة والعلم الغزير والالتزام الراسخ بالعدل والتمسك الصارم بالقيم الإلهية، تُشكل إرثًا فريدًا أكسبه تقديرًا واسعًا في العالم الإسلامي.