أمين مسجد جمكران: المشاركة في الاعتكاف اختيار إلهي وهداية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصف حجة الإسلام سيد علي أكبر أوجاق نجاد، أمين مسجد جمكران الشريف، المشاركة في خلوة الاعتكاف بأنها اختيار إلهي وتوفيق من الله، وحثّ المصلين على إدراك قيمة هذه الفرصة التي أُتيحت لهم.

وفي كلمة ألقاها أمام المصلين في مسجد جمكران الشريف، هنأ حجة الإسلام أوجاق نجاد المشاركين بأيام الاعتكاف المباركة، وقال إن وجودهم خلال هذه الخلوة يعكس فضلًا إلهيًا خاصًا.

وأضاف: "من بين ملايين البشر، اختاركم الله للتقرب إليه في هذا المكان المقدس وفي هذه الأيام المباركة، لتنعموا برحمته"، واصفًا هذه الخلوة بنعمة نادرة وثمينة.

وبالتأكيد على الصلاة والمسؤولية قال حجة الإسلام أوجاق نجاد، مُسلطًا الضوء على الدور المحوري للدعاء خلال الاعتكاف: إن الصلاة تُغير الفرد في المقام الأول، كما أنها تحمل في طياتها مسؤوليات اجتماعية وأخلاقية أوسع.