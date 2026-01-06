رجل دين بارز: المقاومة تُعرّف الهوية الوطنية الإيرانية المتجذرة في الولاء للإمام علي(ع) والإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد رجل الدين الإيراني البارز، آية الله محسن أراكي، أن الهوية الوطنية الإيرانية متجذرة بعمق في الولاء للإمام علي والإمام الحسين (عليهما السلام)، مشدداً على أن المقاومة هي السمة المميزة لهذه الهوية ومصدر استقلال الأمة وكرامتها.

وفي كلمة ألقاها في تجمع ديني وطني بعنوان "عزة الإيمان" خلال مراسم الاعتكاف في مدينة قم، قال آية الله أراكي إن الهوية الإيرانية ليست مجرد تصنيف جغرافي أو عرقي، بل هي بناء تاريخي وروحي تشكل عبر قرون من التمسك بأهل البيت (عليهم السلام).

وقد حضر المراسم، التي أقيمت في مسجد الإمام الحسن العسكري، معتكفون، وتزامنت مع نصب تذكاري لإحياء ذكرى اللواء قاسم سليماني وشخصيات أخرى مرتبطة بجبهة المقاومة. وصف آية الله أراكي، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والمجلس الأعلى للحوزات العلمية، الهوية بأنها عامل حاسم في تحديد شرف الأمم أو إذلالها.

قال: "يُعرف كل مجتمع بهويته. فالهوية هي التي تحدد ما إذا كانت الأمة تعيش بكرامة واستقلال وسلطة، أم تسقط في براثن الذل والتبعية". المقاومة كمبدأ أساسي وأكد أن المقاومة هي أهم مظاهر الهوية الدينية القومية الإيرانية، مُعرّفًا إياها بالوقوف بحزم في وجه الباطل. وأضاف: "في المنطق الديني، تعني المقاومة الدفاع عن الحق الإلهي، والحفاظ على دين الله، والتمسك بالتوحيد، ومنع الباطل من السيطرة على مصير البشرية".