عضو مجلس الشيوخ الباكستاني يدين العدوان الأمريكي على فنزويلا والتهديدات الموجهة لإيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان رئيس مجلس الوحدة الإسلامية الباكستانية، السيناتور راجا ناصر عباس جعفري، بشدة العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا، وما وصفه بالتهديدات الاستفزازية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وتشكل تهديداً خطيراً للسلام العالمي.

وفي بيان رسمي، ندد السيناتور جعفري بالقصف والحصار الاقتصادي والضغط العسكري المتواصل المفروض على فنزويلا، مؤكداً أن العدوان على دولة مستقلة ذات سيادة أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

وقال إن الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف العالمية المعترف بها.

ووفقاً للسيناتور، فإن العقوبات الاقتصادية والإكراه العسكري الذي تمارسه واشنطن يكشف "الوجه الحقيقي" لسياسات إدارة ترامب، التي وصفها بأنها مدفوعة بالحرب، وإمبريالية، وموجهة بمصالح النفط لا بالدبلوماسية.